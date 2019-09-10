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Новости. Общество
14:29, 10 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

"В республике отмечается пренебрежение правами человека со стороны ряда чиновников"

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Кандидаты в омбудсмены Карелии рассказали депутатам о своем видении обязанностей уполномоченного по правам человека в республике.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуры трех претендентов на должность омбудсмена Карелии. Это – действующий омбудсмен Александр Шарапов, член Общественной палаты Карелии Лариса Бойченко и адвокат Александр Флеганов.

Выбирать нового омбудсмена депутаты Законодательного собрания Карелии будут 12 сентября тайным рейтинговым голосованием. Если ни один из кандидатов не наберет подавляющего числа голосов, то Заксобрание вправе назначить второй тур, когда депутаты должны будут голосовать за двух кандидатов, набравших максимальное число голосов.

Во вторник три кандидата представили на суд членов парламентского комитета по законности и правопорядку свое видение деятельности омбудсмена в Карелии. Пожалуй, каждого из них объединяет одно – ни один из представленной тройки пока не имеет конкретной программы действий по защите прав жителей республики. По крайней мере, депутаты так и не услышали "конкретики" ни от одного претендента.

Так, Александр Шарапов, несмотря на то, что срок его полномочий истек 19 июня, пока остается действующим омбудсменом.

- Наряду с позитивными изменениями по решению важных вопросов, в правозащитной системе республики на протяжении ряда лет сохраняются проблемы, препятствующие реализации в полном объеме прав и свобод человека, - сказал он

При этом Шарапов, сославшись на "ограниченность во времени", не стал уточнять, что именно препятствует "реализовать права и свободы" жителей республики, ограничившись несколькими статистическими данными. По его словам, ежегодно в адрес президента России от жителей республики поступает от 1,5 тысяч до 2 тысяч обращений, а к федеральному уполномоченному – свыше 200 жалоб о нарушении прав, а прокуратура республики фиксирует до 10 тысяч нарушений "в сфере соблюдений прав и свобод человека".

- В республике нарастает напряженность. Наряду с другими причинами, отмечается недостаточное внимание, а иногда пренебрежение правами человека со стороны ряда чиновников, - добавил он, пояснив, что доказательством этих фактов служат жалобы жителей и акты контрольно-счетной палаты, решения судов, антимонопольной службы, - сказал он.

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Комментарии

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кир
2019-09-10 14:50:42
Ни один кандидат не подходит. Да и старые они уже. Кого вы подсунули Москальковой? Да на вас креста нет.
Изя
2019-09-10 14:40:20
"В республике отмечается пренебрежение правами человека со стороны ряда чиновников""

Откуда узнали то о пренебрежении и почему только сейчас ????)))
Да , и фамилии пренебрегающих чиновников , хотелось бы узнать ???)))) :)
Гость
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