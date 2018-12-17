В Роснедрах рассказали, на сколько лет России хватит нефти

Россия обеспечена нефтью на 23-25 лет при современном уровне добычи.

Россия обеспечена нефтью на 23-25 лет при современном уровне добычи.

Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев. Он добавил, чтоРоссия стабильно обеспечивает воспроизводство запасов, то есть ежегодно планка смещается. Таким образом, резервы соответствуют мировым уровням и даже превышают их.

"На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги", — отметил глава Роснедр.

Как заявлял Евгений Киселев в ноябре, по итогам года прирост запасов нефти в России без учета конденсата составит примерно 520-530 миллионов тонн — это ниже прогнозируемой добычи. Всего же по углеводородам ожидается прирост запасов на уровне добычи.

В 2017 году прирост запасов нефти в России составил 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров, передает РИА Новости.