В России число смертей от коронавируса за сутки вновь перевалило за 800

Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 179 243 человека, за сутки зарегистрировано 820 смертей, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 19 630 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 446 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 824 540 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 092 818.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 661 человек.

За прошедшие сутки скончались 820 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 179 243.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 176,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 567 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 августа остаются 1 226 311 человек.