В России хотят ввести новые штрафы за нарушение ПДД

Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение ПДД. Минтранс предложил ввести штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч.

В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах. В полицейском ведомстве ведут речь и об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. Власти Москвы, в свою очередь, убеждены в необходимости усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и нарушение правил проезда перекрестков.

В ноябре 2018 года вице-премьер Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения поручил представить до 1 февраля 2019 года предложения по доработке КоАП в части санкций за нарушение ПДД, пишет "Коммерсантъ".

Отдельным поручением комиссии был вопрос о введении штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч (сегодня, напомним, за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют).

Срок исполнения поручения истекает 1 марта, но ряд ведомств уже свою позицию официально сформировали.

В МВД доложили, что поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10–40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом в полицейском ведомстве считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.

Минтранс предложил иную конструкцию: за превышение на 10–20 км/ч штрафовать на 500 руб., за остальные превышения – повысить санкции (не уточнив на сколько). В московском ЦОДД считают необходимым "снизить или вовсе отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч".