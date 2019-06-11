В России хотят запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов

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Также Роспотребнадзор призвал законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Роспотребнадзор предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов.
Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пишет ТАСС.
"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", – говорится в документе.
Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
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