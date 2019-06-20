В России изменится порядок расчета страховых взносов для ИП

Минфин и ФНС внесут предложения по изменению порядка расчета страховых взносов для ИП по формуле 1% от прибыли.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Минфину России, ФНС России и Минтруду России совместно с АО "Российский экспортный центр" поручено внести предложения в Правительство Российской Федерации о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощённой системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы – расходы", – отмечается в сообщении.

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