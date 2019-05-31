В России изменят критерии выплат детских пособий

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому планируется поднять планку для выплат семьям при рождении первого и второго ребенка.

Сейчас право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе страны.

"Законопроектом предлагается изменить этот критерий с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации", – отмечается в пояснении к документу.

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