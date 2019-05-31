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Новости. Экономика
09:20, 31 Мая 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

В России изменят критерии выплат детских пособий

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому планируется поднять планку для выплат семьям при рождении первого и второго ребенка.

Сейчас право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе страны.

"Законопроектом предлагается изменить этот критерий с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации", – отмечается в пояснении к документу.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Lana
2019-05-31 09:28:16
А чего не трехкратный???
Гость
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