В России киллер 10 лет скрывался от полиции при помощи хирургов

Участника межрегиональной преступной группировки, более 10 лет находящегося в розыске за убийства и разбой, задержали в Ростовской области.

Мужчину обвиняют в участии в банде, убийствах, бандитизме, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия. Чтобы скрываться от следствия, задержанный неоднократно менял анкетные данные, делал пластические операции и срезал папиллярные узоры пальцев обеих рук, пишет Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Вооруженная группа, в которую входил мужчина, с 1999 по 2011 год совершила в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях и Краснодарском крае более 40 тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет о Пушкинской ОПГ – одной из самых мощных и кровавых группировок столичного региона.

Задержанный входил в ее "ростовское подразделение", которым руководил Дмитрий Лесняков (Лес). В Ростове банда обложила данью местных бизнесменов и фермеров, а несговорчивых коммерсантов "учила" бейсбольными битами, монтировками и гвоздодерами. Позже этот прием стал отличительной чертой банды.

В 2012 году Московский городской суд приговорил Леснякова к 25 годам лишения свободы.