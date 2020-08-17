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В России киллер 10 лет скрывался от полиции при помощи хирургов

Новости. Общество
23:30, 17 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев
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Участника межрегиональной преступной группировки, более 10 лет находящегося в розыске за убийства и разбой, задержали в Ростовской области.

Мужчину обвиняют в участии в банде, убийствах, бандитизме, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия. Чтобы скрываться от следствия, задержанный неоднократно менял анкетные данные, делал пластические операции и срезал папиллярные узоры пальцев обеих рук, пишет Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Вооруженная группа, в которую входил мужчина, с 1999 по 2011 год совершила в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях и Краснодарском крае более 40 тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет о Пушкинской ОПГ – одной из самых мощных и кровавых группировок столичного региона.

Задержанный входил в ее "ростовское подразделение", которым руководил Дмитрий Лесняков (Лес). В Ростове банда обложила данью местных бизнесменов и фермеров, а несговорчивых коммерсантов "учила" бейсбольными битами, монтировками и гвоздодерами. Позже этот прием стал отличительной чертой банды.

В 2012 году Московский городской суд приговорил Леснякова к 25 годам лишения свободы.

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