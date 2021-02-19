В России могут подорожать продукты из-за роста цен на упаковку

Стоимость упаковки пошла в рост с конца прошлого года.

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу о повышении цен на продукты питания из-за роста стоимости пластиковой упаковки на 10-15%. Как пишет "Коммерсант", рост цен на упаковку наблюдается в стране с конца прошлого года и связано это с удорожанием полиэтилена.

В свою очередь, цены на мировом и российском рынках увеличились из-за роста спроса на полимеры и удорожания сырья для нефтехимии, которое привязано к мировым котировкам углеводородов. Кроме того, на ситуацию повлияла остановка производств некоторых компаний в начале года.

Эксперты считают, что рост цен на упаковку только начался. Сейчас ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье.