На дорогах могут появиться умные "лежачие полицейские"

Умные искусственные дорожные неровности ("лежачие полицейские") с системой фото- или видеофиксации, самостоятельно определяющие - поднимать барьер или нет, могут появиться в России в 2021 году.

Стоимость проекта составляет порядка 8 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева.

"Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей", – сказал он. – Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году".

Предполагается, что эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается.



"Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится", – сказал Федосеев.

В "Автонете" отметили, что работа электропривода "лежачего полицейского" может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

Первые опытные испытания проекта уже проводились, уточнил представитель организации. По их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.