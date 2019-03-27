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Новости. Общество
20:40, 27 Марта 2019

В России могут продлить рабочий день жительницам сел

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В Минтруде обсуждают отмену сокращенной 36-часовой недели.

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату, пишут "Известия". 

Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили изданию в ведомстве. Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.  Увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.

Инициатива включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года, рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако материалов Минтруда по этой теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.

Вместе с этим в министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу, сообщила зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах.

"Сотрудники министерства говорят, что ведут "работу по отмене устаревших норм". Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится", – рассказала она.

Увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы на селе, предупредил проректор Академии труда Александр Сафонов.

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