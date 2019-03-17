В России могут ввести новый налог с зарплаты

В правительстве предложили вычитать из зарплаты до 6% на пенсию, сообщает РБК.

Минфин и ЦБ предлагают отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию по умолчанию, но дать право гражданам отказаться от такой системы. Добровольная накопительная пенсионная система должна появиться вместо обязательной, замороженной еще в 2013 году.

Так, по предложению ведомств, взносы в систему должны будут отчисляться с зарплаты. Сначала предлагается перечислять на накопительную пенсию 1 процент от зарплаты, на второй год — 2 процента, затем налог вырастет до 3 процентов и так далее, пока не вырастет до 6 процентов.

Сотрудники смогут отказаться от участия в накопительной системе, написав заявление. В качестве стимула для граждан будут введены налоговые льготы.

В настоящее время еще продолжается обсуждение реформы внутри ведомств, пишет РБК.