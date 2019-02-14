В России могут запретить иметь талию больше 90 см

Роспотребнадзор задумался об официальном ограничении объема талии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова привела в качестве позитивного примера из мировой практики борьбы с лишним весом запрет на объем талии больше 90 сантиметров, действующий в Японии, пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это", — сказала она в интервью агентству.

По словам Поповой, в Японии граждане от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной "Метабо-законом" нормы японцев отправляют на консультации для подбора подходящей стратегии снижения веса.

В Японии, как отметила чиновница, действует программа "Спасение нации", согласно которой, предусмотрено, в частности, создание оптимальной системы питания с использованием морепродуктов и витаминов.

За заботу о здоровье трудоспособного населения там, по словам главы Роспотребнадзора, несут ответственность работодатели, и иногда она подразумевает многомиллионные штрафы.