В России может появиться электронный сертификат на материнский капитал

Минтруд планирует в будущем выдавать сертификат материнского капитала в электронном виде.

Об этом министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил РИА Новости.

"По идее, это надо делать, безусловно. Тот же сертификат на материнский капитал. По идее в бумажном виде он может быть не нужным, так как есть регистровые записи", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, можно ли в будущем отменить выдачу бумажных сертификатов по аналогии со СНИЛС.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального (персонифицированного) учета.

Из документа следует, что традиционное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (документ зеленого цвета) в России больше выдаваться и обмениваться не будет, вся информация о застрахованном лице теперь будет храниться в электронном виде, пишут РИА Новости.