В России начались перебои с продукцией для лечения диабета

Импорт аппаратов для диабетиков усложнился из-за санкций США.

В России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом от ирландско-американского производителя Medtronic. Поставки продукции двойного назначения требуют отдельной лицензии.



Пока на рынке осталась продукция от американской Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Китайские системы, в свою очередь, не соответствуют требованиям, пишет «Коммерсантъ».



Аппараты непрерывного мониторинга глюкозы проверяют состояние пациентов с диабетом каждые несколько минут. Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней датчика, замеряющего уровень глюкозы, добавили в РБК.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что бары в Карелии страдают от дефицита иностранных ингредиентов для коктейлей.









