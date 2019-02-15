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Новости. Общество
19:40, 15 Февраля 2019
фото: GQ

В России назвали самого стильного мужчину

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Знаменитый российский музыкант оказался самым стильным мужчиной России согласно рейтинга "100 самых стильных" популярного издания GQ.

Федор Инсаров, выступающий под именем Feduk, оказался самым стильным мужчиной России, пишет издание "Дни.24".

Представитель отечественного шоубиза Feduk по мнению авторов рейтинга имеет "безупречное чувство стиля". Вручая премию певцу главред GQ заметил, что артист ни разу не допускал ни одной фальшивой ноты в стиле, а его выход на сцену можно сравнить с выходом на подиум.


GQ

В рейтинг включили также борца Андрея Купреева, писателя Михаила Зыгаря, предпринимателя и журналиста Константина Ремчукова, киноактера Игоря Верника и шоумена Андрея Малахова. Поздравить коллег по цеху со "стильной" победой пришли Виктория Толстоганова и Дмитрий Шепелев. На коктейле можно было увидеть Джигана, Артема Королева, Марию Шумакову, Ингрид Олеринскую и других именитых личностей.

 

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