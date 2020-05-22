В России неофициально испытали вакцину от коронавируса на людях

Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи успешно испытали вакцину от COVID-19 на себе.

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России проверили на себе свою векторную вакцину от новой коронавирусной инфекции, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга.

"Что касается разработчиков – да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", – сказал Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: "Нет. Все живы, здоровы и радуются".



Количество коллег, которые ввели себе вакцину, он не уточнил, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра – разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Пока вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний и проверяется на приматах, поэтому, по словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами – больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований. Официальные испытания на добровольцах в центре надеются начать в ближайшее время – как только появятся данные тестов на приматах, в Минздрав отправят запрос на разрешение клинических исследований.

Академик отметил, что клинические исследования могут пройти в рекордно короткие сроки – за три летних месяца.