В России планируют повысить НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) может быть увеличен в РФ с 18% до 20%.

Такой вариант обсуждается в рамках поиска правительством 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового "майского указа" президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что за шесть лет повышение НДС на 2 п.п. может увеличить бюджет на 2 трлн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.