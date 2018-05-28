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Новости. Общество
15:42, 28 Мая 2018

В России планируют повысить НДС

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Налог на добавленную стоимость (НДС) может быть увеличен в РФ с 18% до 20%.

Такой вариант обсуждается в рамках поиска правительством 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового "майского указа" президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что за шесть лет повышение НДС на 2 п.п. может увеличить бюджет на 2 трлн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2018-05-28 15:53:50
Пха-ха-ха! А Силуанов все еще обещает шесть лет налоги не менять?! Слова российских чиновников не стоят и ломанного гроша!
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