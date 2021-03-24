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В России поддержат производителей биоразлагаемого пластика

Новости. Экономика
21:05, 24 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Они смогут рассчитывать на те же меры государственной поддержки, что и сельхозпроизводители.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит производителям биополимеров и биоразлагаемого пластика претендовать на меры поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Как пояснили в федеральном правительстве, сейчас получение биоразлагаемых материалов возможно при глубокой переработке сельхозсырья, в том числе пшеницы, сахарной свеклы и кукурузы. У предприятий, которые этим занимаются, теперь будет доступ к льготным инвестиционным кредитам. Их выдают по ставке до 5% годовых на срок от 2 до 15 лет.

Чтобы обеспечить такую возможность, перечень продукции, при производстве которой предлагается господдержка, дополнен рядом позиций. В их числе – полимеры этилена и полиацетали. Как ожидается, принятое решение поможет нарастить производство биополимеров и биоразлагаемого пластика, снизит зависимость от аналогичных зарубежных материалов и послужит сбережению окружающей среды.

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