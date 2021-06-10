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В России поддержат семейные путешествия на поездах дальнего следования

Новости. Экономика
20:30, 11 Июня 2021
фото: © РЖД

Семьи с детьми, путешествующие по стране, смогут покупать билеты льготным тарифам.

Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Такое постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в федеральном правительстве, льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры. На субсидирование льготных тарифов в 2021 году планируется направить более 1,3 миллиарда рублей.

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