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Новости. Общество
21:05, 29 Мая 2019
фото: © Fotolia / drubig-photo

В России предложили ввести "отцовский капитал"

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В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей.

В июне доклад "Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ" будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта "Демография".

Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных. Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идет более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала", – отмечают авторы документа.

Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, подчеркивается в докладе. Согласно действующему законодательству, с 2017 года размер материнского капитала составляет 453,026 тысяч рублей, пишут "Известия". 

Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха продолжить и в других регионах России.

Это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину). Для этого потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП (больше трлн рублей) в течение пяти лет, следует из доклада ОП РФ.

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