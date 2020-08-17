В России предложили закрыть кальянные до конца года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года в целях минимизации риска распространения COVID-19.

В своём обращении Хамзаев напомнил, что эксперты (в том числе и представители Минздрава России) неоднократно отмечали опасность кальянов, курение которых повышает риск распространения инфекционных заболеваний, пишет RT.

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", – говорится в тексте обращения.

Также Хамзаев предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, которая запрещает курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Ранее в Минздраве России предупредили, что курение кальянов может способствовать распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулёза и холеры.