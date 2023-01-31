В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили

Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики.

Об этом сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

«Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик», — сообщил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что цены на новые китайские автомобили не снизятся, поскольку предпосылок к этому нет. При этом объем их продаж на российском авторынке может составить 40%, благодаря появлению новых брендов (Omoda, Tank) и расширению дилерской сети.