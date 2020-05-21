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В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса

Новости. Общество
21:05, 21 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Полностью побороть вирус удастся только после появления вакцины, убеждена вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Режим самоизоляции может быть смягчен в 17 регионах из-за улучшения эпидемиологической ситуации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации. Коэффициент распространения коронавируса — ключевой фактор при принятии решения — снижается. Но исправиться с вирусом может только вакцина.

По словам Голиковой, сейчас в России разрабатывается 47 вариантов вакцин от коронавируса. Активно ведутся и исследования препаратов для лечения вызванных коронавирусом заболеваний. Как отметила вице-премьер, уже идут клинические испытания пяти лекарств. На государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения, пишет "Парламентская газета".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что вакцина должна пройти исследования вначале на животных, потом на добровольцах.

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