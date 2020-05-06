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Парфенчиков: "Вакцина должна пройти исследования вначале на животных, потом на добровольцах"

Новости. Общество
15:05, 07 Мая 2020
фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о создании вакцины от коронавируса.

Сегодня в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков рассказал, что недавно кто-то из комментаторов в соцсетях написал о позднем создании вакцины.

"Вакцину создать непросто, - объяснил Парфенчиков. - Вакцина должна быть не только эффективной, она должна быть безопасной. И пройти очень серьезные рандомизированные исследования, вначале на животных, потом на добровольцах… И конечно, не так просто запустить вакцину, которую потом будем использовать. Надеемся, что в условиях мировой пандемии, обмена международным опытом вакцина будет создана быстрее. Сейчас уже заблаговременно решаются вопросы производственной мощности, где будет массово создаваться вакцина после ее разработки. Ну нам надо продержаться несколько месяцев, чтобы понимать перспективы массовой вакцинации населения".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-05-07 15:49:35
"Товарищ Сталин, - пел Высоцкий, - вы большой ученый. В языкознании вы познали толк..." Артур Олегович, видимо, познал толк в разработке вакцин и, как свойственно вождю любого ранга, вещает прописные истины. Займитесь прямым своим делом, а ученые без вас разберутся.
Вася
2020-05-07 15:07:11
Животных то у нас полно.
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