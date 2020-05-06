Парфенчиков: "Вакцина должна пройти исследования вначале на животных, потом на добровольцах"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о создании вакцины от коронавируса.

Сегодня в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков рассказал, что недавно кто-то из комментаторов в соцсетях написал о позднем создании вакцины.

"Вакцину создать непросто, - объяснил Парфенчиков. - Вакцина должна быть не только эффективной, она должна быть безопасной. И пройти очень серьезные рандомизированные исследования, вначале на животных, потом на добровольцах… И конечно, не так просто запустить вакцину, которую потом будем использовать. Надеемся, что в условиях мировой пандемии, обмена международным опытом вакцина будет создана быстрее. Сейчас уже заблаговременно решаются вопросы производственной мощности, где будет массово создаваться вакцина после ее разработки. Ну нам надо продержаться несколько месяцев, чтобы понимать перспективы массовой вакцинации населения".