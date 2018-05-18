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Новости. Общество
22:00, 18 Мая 2018

В России разрабатывают летающий внедорожник и воздушного робота для города

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В апреле Владимир Путин на встрече с учеными призвал обеспечить использование российских передовых оборонных разработок в гражданском секторе.

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) рассказали, какие технологии могут в ближайшее время получить мирное назначение, передает РИА Новости.

"Уверен, что доля технологий двойного назначения со временем будет только возрастать. В условиях глобализации и развития информационных технологий грань между военными и невоенными разработками с каждым годом становится все тоньше", — рассказал генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

ФПИ создали в конце 2012 года для содействия научным исследованиям в интересах безопасности страны. За пять с половиной лет работы фонд успешно завершил более тридцати проектов, около шестидесяти находятся в стадии реализации.

По существующим оценкам, в развитых странах более 80 процентов военных технологий находят гражданское применение. Это в первую очередь разработки в области оптоэлектроники, биотехнологий, телекоммуникаций, материаловедения.

Сейчас ФПИ создает компактного автономного воздушного робота для города. Новые машины смогут летать как поодиночке, так и в группе, ориентироваться в сложных пространственных условиях, спускаться в недоступные для существующих дронов подземные сооружения, строить карты помещений, искать людей.

Как полагают ученые, компактные автономные воздушные роботы найдут применение и в гражданской сфере. Например, в будущем с их помощью можно будет полностью автоматизировать "последнюю милю" в логистике, хотя для этого необходимо решить еще много вопросов, в том числе с безопасностью.

Для "гражданки" разработаны беспилотные стратосферные летательные аппараты — атмосферные спутники. В 2016 году атмосферный спутник "Сова" успешно совершил полет продолжительностью 50 часов на высоте до девяти тысяч метров. У модели девятиметровый размах крыла и предельно легкая конструкция — двенадцать килограммов.

Еще более масштабный проект фонда — самолет сверхкороткого взлета и посадки. Такая машина сможет производить взлет и посадку на грунтовый "пятачок" размером 50 метров в лесу или в городе с высотой препятствий на границе этой площадки до 15 метров.

При этом аппарат будет использовать гибридную силовую установку. Головной институт МЧС России осуществляет сопровождение работ по созданию одной из версий инновационной машины.

"Интерес спасателей очевиден: аппарат полностью заменяет вертолет, но при этом лишен главных его недостатков: крупногабаритного несущего винта вертолета и его уязвимости, приводящей к катастрофе", — отметили в фонде.

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