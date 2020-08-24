В России разработали законопроект о выплатах "на школу"

Ввести ежегодные выплаты в 10 тыс. рублей на подготовку детей в школу предложили депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

24 августа законопроект в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, передают "Известия".

В пояснительной записке к документу отмечается, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тыс. рублей, при этом из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились.

С целью поддержать семьи с детьми политики предлагают предоставить родителям (опекунам) на получение 10 тыс. рублей раз в год на каждого ребенка. При этом предусматривается ежегодная индексация данных выплат.

Выделить средства на реализацию проекта предлагают из федерельного бюджета. Авторы законопроекта рассчитывают на его принятие до 1 января 2021 года.

18 августа были названы условия для новой третьей волны выплат на детей до 16 лет. Нилов тогда отметил, что для этого необходимо одобрение правительства и президента, а средства власти найти смогут.

При этом первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что решение о выплатах на детей будет зависеть от соглашения ряда инстанций, включая социальный блок правительства.

В начале июля 26 млн семей с детьми младше 16 лет получили получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.