В России разрешат открывать колонии при крупных предприятиях и стройках

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Президент Владимир Путин подписал проект поправок в Уголовно-исполнительных кодекс, согласно которому в России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках.
Как сообщает "Новая газета", будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен.
Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключенные, приговоренные к принудительным работам. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.
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