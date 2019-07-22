В России разрешат открывать колонии при крупных предприятиях и стройках

Президент Владимир Путин подписал проект поправок в Уголовно-исполнительных кодекс, согласно которому в России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках.

Как сообщает "Новая газета", будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен.

Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключенные, приговоренные к принудительным работам. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.