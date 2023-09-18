В России резко упали оптовые цены на бензин

Биржевые цены на 92 и 95 бензин серьезно снизились.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензины АИ-92 и АИ-95 по европейскому территориальному индексу показали самое резкое падение за последний месяц, свидетельствуют данные площадки. Об этом сообщает Лента.ру.

Первый опустился на 3,03 процента, до 68 372 рублей за тонну, а второй потерял 3,48 процента, дойдя до отметки 72 961 рубль. Таким образом, АИ-92 находится на минимуме с 11 сентября, а АИ-95 — с 28 августа.

Динамика оптовых цен на бензины не перекладывается в дизельное топливо. Его стоимость неизменно обновляет исторические рекорды с 1 сентября. На торгах 19 сентября она достигла 75 036 рублей за тонну (плюс 0,46 процента).

Накануне стало известно, что на фоне безостановочного роста оптовых цен на горючее и сообщений о его дефиците по всей России в правительстве начали обсуждать введение заградительных экспортных пошлин в размере 250 долларов за тонну. Это в 40 раз больше, чем в настоящее время. Еще одним вариантом может стать временный полный запрет на экспорт нефтепродуктов.