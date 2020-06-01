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В России с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 414 878 человек

Новости. Общество
11:07, 01 Июня 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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За сутки в России выявили 9035 случаев заражения коронавирусом.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Умерли 162 пациента, выписались 3994.

Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364). Также 315 случаев зарегистрировали в Нижегородской области, 283 — в Свердловской, 229 — в Иркутской. У 40% болезнь протекает без симптомов.

Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысячи вылечились.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-01 12:09:41
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кир
2020-06-01 11:15:39
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