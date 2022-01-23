890x80
Реклама
В России установлен абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки 11
Сегодня 12:43
Грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии 1
Сегодня 10:49

В России собираются изменить законодательство об отлове бродячих собак

Новости. Общество
20:30, 23 Января 2022
фото: © Сергей Коньков/ТАСС/Архив

Новости партнеров

Следственный комитет России готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак.

Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Об этом журналистам ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. «Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», — сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют ее. «Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — сообщили в СК.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 8
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 25
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 14
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 6
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 32
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»