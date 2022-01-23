В России собираются изменить законодательство об отлове бродячих собак

Следственный комитет России готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак.

Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Об этом журналистам ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. «Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», — сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют ее. «Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — сообщили в СК.