В России создадут временные рабочие места

Безработным в России предоставят рабочие места на стройках и в сфере ЖКХ.

Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест, в том числе в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



"Сегодня правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми", – сказал Мишустин на совещании правительства.

Он добавил, что такие меры позволят трудоустроить более 80 тысяч людей.