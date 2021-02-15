В России стартует программа льготного кредитования строительства гостиниц

Ставка финансирования составит от 3 до 5% годовых.

Правительство России утвердило правило предоставления льготных займов на строительство отелей. Теперь предприниматели, реализующие инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых, а срок действия кредитного договора составит до 15 лет включительно.

Как отметили в федеральном правительстве, льготный займ доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заемщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тысяч квадратных метров или с фондом от 120 номеров. Кроме того, утвержденные правила разрешают инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.