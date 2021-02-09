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В России упростят получение статуса индивидуального предпринимателя

Новости. Общество
20:40, 10 Февраля 2021
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя.

Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, передает РИА Новости.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых. — Прим. ред.)", — сказал он во время выступления в Совете Федерации.

Весь процесс будет занимать несколько минут, добавил Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.

ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужно собрать пакет документов, при этом работать можно по всей стране (самозанятым только в 23 регионах), но придется сдавать отчетность. Также есть различия в годовых ограничениях дохода: для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от выбранной системы налогообложения.

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