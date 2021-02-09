В России упростят получение статуса индивидуального предпринимателя

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя.

Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, передает РИА Новости.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых. — Прим. ред.)", — сказал он во время выступления в Совете Федерации.

Весь процесс будет занимать несколько минут, добавил Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.

ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужно собрать пакет документов, при этом работать можно по всей стране (самозанятым только в 23 регионах), но придется сдавать отчетность. Также есть различия в годовых ограничениях дохода: для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от выбранной системы налогообложения.