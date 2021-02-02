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Каждый день в России от коронавируса умирают больше 500 человек

Новости. Происшествия
12:30, 03 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 901 204 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 365 367 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 822 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 74 684 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 287 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 3 февраля остаются 626 388 человек.

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Комментарии

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Беня
2021-02-03 12:46:24
А от пьянки сколько? Чисто интересно :)
Гость
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