Каждый день в России от коронавируса умирают больше 500 человек

За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 901 204 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 365 367 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 822 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 74 684 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 287 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 3 февраля остаются 626 388 человек.