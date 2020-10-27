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27.10.2020 21:30

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость

Новости. Общество
21:05, 28 Октября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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По всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Российские власти обещают упростить оказание государственных услуг в сфере оборота недвижимости и ускорить кадастровый учет. Как сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать необходимые сведения для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению во всех субъектах федерации новой информационной системы – Единого государственного реестра недвижимости, который объединил данные государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав.

"Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24/7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных", – отметила Виктория Абрамченко.

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