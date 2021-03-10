В России возобновят выплату туристического кешбэка

На программу поддержки внутреннего туризма выделят 2 миллиарда рублей.

Правительство РФ возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на путешествия и отдых в России напрямую самим туристам. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 11 марта на заседании российского кабмина.

По словам Мишустина, в нынешнем году на программу выделят 2 миллиарда рублей – вдвое больше, чем в прошлом.

"Её новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене. Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах", – сказал российский премьер.