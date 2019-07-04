Подписаться
Новости. Общество
21:05, 04 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

В России вводят электронные трудовые книжки

Загрузка...

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям, которые предполагаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке.

Переход на электронные трудовые книжки в России должен быть плавным, он коснется около 60 миллионов работников, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

На заседании правительства премьер напомнил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям, которые предполагаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке. Он отметил, что возможность сохранить прежние подходы при этом останется.

"Мы хотим, чтобы этот переход был плавным. Он касается около 60 миллионов работников, приблизительно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. Именно поэтому остается возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник такое заявление будет подавать. Но как только он начинает свою трудовую деятельность, книга будет оформляться в электронном виде", - сказал Медведев.

По словам премьера, электронная трудовая книжка приведет к снижению издержек для работодателей, которые сейчас хранят информацию в бумажном виде, а также позволит сохранять информацию о работниках, даже если бумажная книжка утрачена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-04 21:30:17
К этому времени все станут самозанятыми и трудовые книжки исчезнут за ненадобностью. И отделы кадров тоже. Разве что в силовых структурах останутся.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Аналитика

Сегодня 13:31
Обществоведение
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.
Облако в дырявых штанах 7
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 2
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 3
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»