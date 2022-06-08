В России выпустили прокладки и подгузники из местной целлюлозы

Крупные производители одноразовых подгузников и прокладок, включая «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», сделали первые партии товаров из российской целлюлозы.

Об этом РБК рассказал Иван Бирюков, директор ассоциации «АУРА-Тех» (объединяет 32 компании, выпускающие товары для пожилых людей и инвалидов, их суммарная выручка — 215 млрд руб. в год). Это подтвердили коммерческий директор компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

После того как в апреле 2022 года ЕС ввел очередной пакет санкций против России, компании лишились целлюлозы необходимого типа, пояснила Зайцева. По словам Бирюкова, в Россию завозилось около 150 тыс. т этого сырья ежегодно из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи.

У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых. В продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, говорит Зайцева и подтверждает Волокитин. По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, в России годовой объем рынка одноразовых подгузников, прокладок и пеленок — около 4,1 млрд штук.

Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой.

«Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает», — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании «Николь-Пак», выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.