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Новости. Экономика
09:15, 21 Августа 2018

В России выросла минимальная цена на водку

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Вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости.

Приказ Минфина был издан 5 июля, он вступил в силу через 45 дней после опубликования, то есть в понедельник, 20 августа. Теперь минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 руб., сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван Васильевич
2018-08-21 10:05:49
40% поддельных спиртных напитков в магазинах,так говорят по телеку, зачем пить это дерьмо если можешь умереть?
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Серж
2018-08-21 09:36:52
Д а и чёрт с ним , бухло не главное . Другие товары сейчас подорожают на 30-40 % , вот это трагедия .
Горожанин
2018-08-21 09:25:59
Это за поллитра? Не верю. На 4-9 рублей у нас только пенсии повышаются, а цены как минимум на 40-90
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