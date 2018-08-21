В России выросла минимальная цена на водку

По теме
Загрузка...
Вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости.
Приказ Минфина был издан 5 июля, он вступил в силу через 45 дней после опубликования, то есть в понедельник, 20 августа. Теперь минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 руб., сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
Аналитика
Сегодня 09:33
Капитал
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Сегодня 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
Чтиво
Сегодня 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии