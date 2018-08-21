В России выросла минимальная цена на водку

Вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости.

Приказ Минфина был издан 5 июля, он вступил в силу через 45 дней после опубликования, то есть в понедельник, 20 августа. Теперь минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 руб., сообщают "Вести Карелии".

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