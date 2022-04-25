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В России запретят продавцам требовать личные данные от покупателей

Новости. Общество
21:30, 01 Мая 2022
фото: pixabay.com

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Такой закон, подписанный президентом РФ Владимир Путин, начнет действовать с 1 сентября 2022 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту потребителей, в частности от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В целом документ дает перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. Устанавливается, что недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются те, которые нарушают правила, установленные не только федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, но и международными договорами Российской Федерации. Такие условия договора подписанный закон признает ничтожными.

В частности, закон устанавливает запрет для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные. В документе предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не требуется по закону и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг). Кроме того, продавец (исполнитель, владелец агрегатора) теперь не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров, работ или услуг, если потребитель отказался от приобретения других.

Помимо этого, под запрет подпадают условия договора, допускающие оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя, ограничивающие право потребителя на выбор способа и формы оплаты, уменьшающие размер законной неустойки.

Также расширяется перечень лиц, обязанных возместить потребителю убытки, причиненные включением в договор условий, ущемляющих его права. Помимо продавца (изготовителя, исполнителя), такая обязанность возлагается и на импортера, владельца агрегатора. Требование потребителя о возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня его предъявления. При этом продавцы не смогут навязывать, в каком именно суде должна рассматриваться претензия покупателя в случае возникновения спора.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

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