В российском вузе перед визитом делегации РПЦ обнаженные статуи прикрыли тканью

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли статуи обнаженных людей перед приездом в вуз священников РПЦ.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на местное издание "НГС.Новости".

23 августа в здании вуза проходило одно из мероприятий форума "Новосибирск — город безграничных возможностей". Делегация РПЦ обсуждала доступность храмов для маломобильных граждан.

Две статуи обнаженных людей стоят в фойе университета при входе. Их прикрыли тканью, которую скрепили канцелярскими зажимами. Один из участников мероприятия в вузе рассказал, что это сделали для того, чтобы "не ранить чувства" представителей РПЦ.

В пресс-службе университета подтвердили, что несколько статуй действительно были прикрыты, однако вскоре их "открыли". Зачем их закрывали, в университете уточнить не смогли.