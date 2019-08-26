В Рускеале состоится музыкальный концерт "Рояль в каньоне. Танец жизни"

Концерт состоится 7 сентября в 21.00 в центре Мраморного каньона, сообщили в управлении по туризму Карелии.

На плавающем понтоне будет размещен рояль, на котором сыграет петербургский композитор и пианист Павел Андреев в дуете со скрипкой.

Желающих посетить концерт, назначены дополнительные поезда "Ласточка" (сообщение Санкт-Петербург – Рускеала) отправлением 7 сентября из Санкт-Петербурга с Финляндского вокзала в 8.00, прибытием в горный парк "Рускеала" в те же сутки в 12.45. Обратно "Ласточка" отправится в 23.40 и прибудет в Санкт-Петербург в 4.10. Остановки предусмотрены на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

Также будет курсировать ретропоезд "Рускеальский экспресс" (отправление из Сортавалы в 10.40, из Рускеалы – в 17.30).