В РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные.

К контактным данным относятся номер мобильного телефона или e-mail. Эту норму закрепили на законодательном уровне, пишет издание "РИА Новости".



Ранее это было по желанию для оперативного информирования об изменениях в расписании.



С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. В холдинге подчеркнули, что услуга бесплатная, а контактную информацию не будут использовать для маркетинговых и рекламных рассылок.



Ранее из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. При этом в компании поясняли, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.