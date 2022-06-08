В РЖД объявили летние скидки на верхние плацкарты на «боковушках» и «у туалета»

В списке поездов, где действуют летние скидки, есть маршруты по Карелии.

Летом пассажиры смогут купить билеты на верхние места плацкартных вагонов со скидкой, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

На поезда, отправляющиеся в период с 15 июня по 30 сентября 2022 года, пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 20% на проезд в плацкартных вагонах на верхних местах 34, 36 и верхних боковых местах с нумерацией мест с 38 по 54. Воспользоваться данной акцией можно при условии оформления билетов не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда, уточнили в Федеральной пассажирской компании.

В акции участвует ряд поездов, курсирующих по территории России. Список поездов, а также условия проведения акции размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Судя по размещенной информации, летние скидки будут распространяться, например, на поезд №680 «Петрозаводск – Костомукша» и на поезд №016(А) «Москва – Мурманск».

Начиная с 2015 года, АО «ФПК» предоставляет различные скидки к тарифам на проезд в плацкартных вагонах поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».