Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды"
Новое
Сегодня 15:50
Автомобиль загорелся на парковке у гипермаркета в Петрозаводске
12.09.2023 17:33
В Россию вернулся бренд бюджетных автомобилей
12.09.2023 22:00

В Сегеже определили сильнейшие экипажи лесовозов Segezha Group

Новости. Экономика
15:05, 13 Сентября 2023
фото: АО «Сегежский ЦБК»

Новости партнеров

В канун профессионального праздника – Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - в Сегеже впервые прошли корпоративные соревнования среди экипажей автолесовозов филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам.

В финале «Битвы сильнейших» Segezha Group (MOEX: SGZH) среди команд тяжелых лесовозных машин в Республике Карелия сражались 7 экипажей.

Конкурс профессионального мастерства проходил в несколько этапов, участникам требовалось выполнить три сложных упражнения: «Сборка-разборка сруба» и два задания по созданию из бревен различных фигур «Городки». В первом туре надо было собрать максимальное количество бревен в сруб в виде колодца, а потом его разобрать, уложить и погрузить бревна в кузов сортиментовоза.

Три экипажа победителей получили заслуженное признание коллектива - кубки, вымпелы и нагрудные знаки. Им будут присуждены денежные премии. Соревнования, которые теперь могут стать отличной традицией, провели по инициативе директора по персоналу филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам Ксении Колесовой.

«Ребята показали блестящие результаты на Чемпионате России «Лесоруб 2023». Они готовились, тренировались и достойно защитили честь компании. Это вдохновило на организацию внутренних соревнований, где операторы машин смогли продемонстрировать уровень своей профессиональной подготовки, почувствовать конкуренцию и укрепить командный дух. Каждый участник проявил себя с лучшей стороны. Уверена, что коллеги смогут закрепить свой успех в Устьянах, где традиционно проходит чемпионат, и в следующем году», - отмечает Ксения Колесова.

В качестве зрителей на соревнования были приглашены сотрудники всех предприятий Segezha Group в Республике Карелия: ООО «Сегежская Упаковка», АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Карелиан Вуд Кампани».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2023, 20:30
В Госдуме оценили идею провести ротацию мобилизованных
06.09.2023, 14:38
«Карелия скорбит»: глава республики сообщил о трех погибших на СВО земляках
10.09.2023, 12:21
Известный детский врач покидает Петрозаводск
08.09.2023, 07:25
Глава Карелии рассказал о своей жене, которая провела уникальную операцию
08.09.2023, 08:20
Назван самый полезный способ приготовления грибов
09.09.2023, 14:00
Появились подробности страшной аварии на въезде в Карелию

Аналитика

12.09.2023 12:30
Обществоведение
Людям нужен воздух
Простой рецепт для нормального функционирования «лёгких» нашего жилья - это своевременное обследование и очистка вентиляционных шахт.
Бесплатные завтраки из школы не уйдут
07.09.2023 10:25
Кто такие PANEX и куда пропал «РОСГАЗ»
29.08.2023 15:40
Голосовать легко: что нового ждет избирателей на муниципальных выборах?
28.08.2023 12:30
Навеки непобежденные
21.08.2023 11:38
КЛЮЧЕВАЯ. МЕСТО ПАМЯТИ
14.08.2023 13:26
В Карелии выросла заболеваемость, но снижается смертность
09.08.2023 16:00
«Палки» в колесах правосудия: следователь в Кондопоге подделала протокол допроса
03.08.2023 10:40
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2023 11:37
Кофе со сливками
Евгений Воскобойников: «У меня замечательная профессия»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — генеральный директор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников.
«Мне не нужны звезды с неба, мне достаточно звезды Мишлен»
28.07.2023 10:13
Финляндия разрушена: как правительство Хельсинки испортило репутацию страны, и почему это выгодно НАТО
20.07.2023 11:30
архив чтиво

Медиа

Рок-фестиваль «Armas» впервые прошел под Петрозаводском
04.09.2023 14:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.