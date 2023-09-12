В Сегеже определили сильнейшие экипажи лесовозов Segezha Group

В канун профессионального праздника – Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - в Сегеже впервые прошли корпоративные соревнования среди экипажей автолесовозов филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам.

В финале «Битвы сильнейших» Segezha Group (MOEX: SGZH) среди команд тяжелых лесовозных машин в Республике Карелия сражались 7 экипажей.

Конкурс профессионального мастерства проходил в несколько этапов, участникам требовалось выполнить три сложных упражнения: «Сборка-разборка сруба» и два задания по созданию из бревен различных фигур «Городки». В первом туре надо было собрать максимальное количество бревен в сруб в виде колодца, а потом его разобрать, уложить и погрузить бревна в кузов сортиментовоза.

Три экипажа победителей получили заслуженное признание коллектива - кубки, вымпелы и нагрудные знаки. Им будут присуждены денежные премии. Соревнования, которые теперь могут стать отличной традицией, провели по инициативе директора по персоналу филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам Ксении Колесовой.

«Ребята показали блестящие результаты на Чемпионате России «Лесоруб 2023». Они готовились, тренировались и достойно защитили честь компании. Это вдохновило на организацию внутренних соревнований, где операторы машин смогли продемонстрировать уровень своей профессиональной подготовки, почувствовать конкуренцию и укрепить командный дух. Каждый участник проявил себя с лучшей стороны. Уверена, что коллеги смогут закрепить свой успех в Устьянах, где традиционно проходит чемпионат, и в следующем году», - отмечает Ксения Колесова.

В качестве зрителей на соревнования были приглашены сотрудники всех предприятий Segezha Group в Республике Карелия: ООО «Сегежская Упаковка», АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Карелиан Вуд Кампани».