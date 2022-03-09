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В селе Крошнозеро прошел этап Кубка Карелии ралли-спринт (ФОТО)

Новости. Общество
12:33, 20 Марта 2022
фото: Любовь Пономарева

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Организатором гонок является Федерация автомобильного спорта Республики Карелия.

Как сообщила на своей странице глава Крошнозерского поселения Любовь Пономарева, в минувшую субботу, 19 марта, в Крошнозеро было шумно! Драйв и адреналин! А все потому, что здесь проходил очередной Этап Кубка Карелии ралли-спринт «Крошнозеро»-2022, организатором которого является Федерация автомобильного спорта Республики Карелия. Подведены итоги, победителями стали.

В зачете "Свободный":
1. Прохоров Р - Прохоров С. (Санкт-Петербург)
2. Григорьев А. - Губко А. (Петрозаводск)
3. Кононов А. - Манаков С (Петрозаводск)

В зачете "1600Н":
1. Григорьев А. - Губко А. (Петрозаводск)
2. Трощинский Д. - Кравченко А. (Сортавала)
3. Вишневский К. - Мишин В. (Петрозаводск)

В зачете "Стандарт"
1. Никитин Н. - Ванькин А. (Деревянное)
2. Петров С. - Петров Е. (Петрозаводск)
3. Кадетов В. - Ившин К. (Петрозаводск)

Любовь Пономарева поздравила победителей и пожелала всем участникам новых замечательных трасс, побед и заслуженных наград.

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