В селе Крошнозеро прошел этап Кубка Карелии ралли-спринт (ФОТО)

Организатором гонок является Федерация автомобильного спорта Республики Карелия.

Как сообщила на своей странице глава Крошнозерского поселения Любовь Пономарева, в минувшую субботу, 19 марта, в Крошнозеро было шумно! Драйв и адреналин! А все потому, что здесь проходил очередной Этап Кубка Карелии ралли-спринт «Крошнозеро»-2022, организатором которого является Федерация автомобильного спорта Республики Карелия. Подведены итоги, победителями стали.

В зачете "Свободный":

1. Прохоров Р - Прохоров С. (Санкт-Петербург)

2. Григорьев А. - Губко А. (Петрозаводск)

3. Кононов А. - Манаков С (Петрозаводск)

В зачете "1600Н":

1. Григорьев А. - Губко А. (Петрозаводск)

2. Трощинский Д. - Кравченко А. (Сортавала)

3. Вишневский К. - Мишин В. (Петрозаводск)

В зачете "Стандарт"

1. Никитин Н. - Ванькин А. (Деревянное)

2. Петров С. - Петров Е. (Петрозаводск)

3. Кадетов В. - Ившин К. (Петрозаводск)

Любовь Пономарева поздравила победителей и пожелала всем участникам новых замечательных трасс, побед и заслуженных наград.