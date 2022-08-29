«В сельском хозяйстве работников не найти»: фермер рассказала, как ей работается в Карелии

Александра Бурцева была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.

Как подсобное хозяйство помогает выживать в трудные времена, она расксазала в рубрике «Уроки выживания».

«В сельском хозяйстве всегда тяжело. Работников не найти. Поэтому самое главное, что должно быть, если вы решили заняться фермерством — это поддержка семьи. Моя команда — это моя семья. Муж и старшая дочь. Когда у одного опускаются руки, другой всегда придет на помощь», — считает фермер.

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