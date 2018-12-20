Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:20, 20 Декабря 2018
фото: radiodacha.ru

В Сети обсуждают стоимость билетов на концерт Пугачевой

Загрузка...

До концерта Пугачевой еще 4 месяца, а билетов уже не так много.

Слухи о юбилейном концерте Аллы Пугачевой ходили еще с середины лета, однако официально подтвердились они только на днях. Пугачева действительно даст концерт 17 апреля 2019 года. Он пройдет в Государственном кремлевском дворце и будет называться "Алла Пугачева. P.S.", пишет "Узнайвсе".

Алла Борисовна показала официальную афишу концерта на своей странице в Instagram и прокомментировала ее так?: "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже мне сил на этот вечер!"

Примадонна не давала сольных больших концертов около десяти лет — в 60 она покинула сцену, чтобы пожить для себя. В 65 лет у нее появились дети — двойняшек Лизу и Гарри родила для нее и Максима Галкина суррогатная мать. В канун 70-летия Пугачева решила, что готова дать еще один большой концерт. В Сети уже можно купить билеты — в официальных кассах.

Самые дешевые билеты (их стоимость начиналась от 2 тысячи рублей) уже раскупили. На момент публикации материала в одной интернет-кассе оставалось 429 нераскупленных мест.

Оставшиеся билеты на концерт Пугачевой в апреле 2019 года стоят от 7 тысяч рублей. Это билеты на балкон. Стоимость мест в амфитеатр еще немного больше — 8 тысяч. Самые дорогие билеты, конечно, продаются в партер — они стоят 14-17 тысяч.

Сообщается, что в соцсетях мошенники уже начали перепродавать билеты на концерт. Всех предостерегают от покупки ничем не подтвержденных билетов с рук: с вероятностью почти в 100% они окажутся поддельными.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-12-20 21:00:36
Мало кто хорошо смотрится в старости. Всё-таки Элвис действительно был великим артистом: когда окончательно обрюзг и расплылся, всё понял и умер.
Чистая правда
2018-12-20 20:35:19
Бабуля поёт неплохо,но за такие деньги смотреть 70-летнюю, под толстым слоем грима приму, что-то не хотелось бы,но за неимением конкуренции в шоу-бизнесе поющих трусов и трясущих задницами "стасов котилкиных"(чай вдвоём) или как их там,фу,.... в интернете есть прекрасные певцы из других стран, хотя для нынешнего времени,главное сесть в кресло ,заплатив больше "чем сосед"....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией

Аналитика

Сегодня 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 7
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 8
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 2
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 2
Сегодня 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»