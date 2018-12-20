В Сети обсуждают стоимость билетов на концерт Пугачевой

До концерта Пугачевой еще 4 месяца, а билетов уже не так много.

Слухи о юбилейном концерте Аллы Пугачевой ходили еще с середины лета, однако официально подтвердились они только на днях. Пугачева действительно даст концерт 17 апреля 2019 года. Он пройдет в Государственном кремлевском дворце и будет называться "Алла Пугачева. P.S.", пишет "Узнайвсе".

Алла Борисовна показала официальную афишу концерта на своей странице в Instagram и прокомментировала ее так?: "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже мне сил на этот вечер!"

Примадонна не давала сольных больших концертов около десяти лет — в 60 она покинула сцену, чтобы пожить для себя. В 65 лет у нее появились дети — двойняшек Лизу и Гарри родила для нее и Максима Галкина суррогатная мать. В канун 70-летия Пугачева решила, что готова дать еще один большой концерт. В Сети уже можно купить билеты — в официальных кассах.

Самые дешевые билеты (их стоимость начиналась от 2 тысячи рублей) уже раскупили. На момент публикации материала в одной интернет-кассе оставалось 429 нераскупленных мест.

Оставшиеся билеты на концерт Пугачевой в апреле 2019 года стоят от 7 тысяч рублей. Это билеты на балкон. Стоимость мест в амфитеатр еще немного больше — 8 тысяч. Самые дорогие билеты, конечно, продаются в партер — они стоят 14-17 тысяч.

Сообщается, что в соцсетях мошенники уже начали перепродавать билеты на концерт. Всех предостерегают от покупки ничем не подтвержденных билетов с рук: с вероятностью почти в 100% они окажутся поддельными.