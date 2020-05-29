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В Сети появилось фото Жанны Фриске во время болезни

Новости. Вечерняя столица
19:40, 29 Мая 2020
фото: © vk.com/jf_fj
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Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала архивную фотографию с певицей во время болезни.

Фриске скончалась в 2015 году. Последние два года она боролась с опухолью головного мозга. Во время болезни Фриске не появлялась на публике, потому что не хотела, чтобы ее видели поклонники, пиште "РИА ФАН".

Кадров последних лет жизни Фриске крайне мало, поэтому каждый из них ценен для родственников певицы. На опубликованном фото Фриске запечатлена вместе с матерью, сестрой и маленьким сыном Платоном.


© instagram.com/friske_natalia

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